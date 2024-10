Inter-Juventus, Guida all’altezza: rigori netti! Un solo errore. La moviola – CdS (Di lunedì 28 ottobre 2024) Uno dei protagonisti di Inter-Juventus e tra le note positive della sfida c’è sicuramente la “prestazione” di Marco Guida, arbitro della sfida terminata 4-4. Il Corriere dello Sport valuta più che positiva la sua direzione di gara attraverso la moviola. BUONA PRESTAZIONE – Dopo il recente errore nella partita di Champions League tra Atletico Madrid e Lille, dove una decisione controversa aveva influenzato l’andamento del match, Guida si è presentato a questo appuntamento con il peso di una grande responsabilità. E il risultato è stato all’altezza delle aspettative, con una prestazione che ha saputo regalare una partita fluida e in gran parte esente da polemiche. Guida ha dimostrato prontezza e autorevolezza, gestendo due episodi chiave: i rigori concessi, uno per parte, e la valutazione accurata del gol del 2-1 juventino. Inter-news.it - Inter-Juventus, Guida all’altezza: rigori netti! Un solo errore. La moviola – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Uno dei protagonisti die tra le note positive della sfida c’è sicuramente la “prestazione” di Marco, arbitro della sfida terminata 4-4. Il Corriere dello Sport valuta più che positiva la sua direzione di gara attraverso la. BUONA PRESTAZIONE – Dopo il recentenella partita di Champions League tra Atletico Madrid e Lille, dove una decisione controversa aveva influenzato l’andamento del match,si è presentato a questo appuntamento con il peso di una grande responsabilità. E il risultato è statodelle aspettative, con una prestazione che ha saputo regalare una partita fluida e in gran parte esente da polemiche.ha dimostrato prontezza e autorevolezza, gestendo due episodi chiave: iconcessi, uno per parte, e la valutazione accurata del gol del 2-1 juventino.

