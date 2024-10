Lapresse.it - Inchiesta hacker, dossier da Pazzali su La Russa e figli. Il presidente del Senato: “Stupito e disgustato”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Se Enrico, plenipotenziario della Fondazione Fiera Milano e manager pubblico in quota centrodestra, le informazioni su Ignazio Lae ilo le cercasse per dare una mano, accreditarsi o perare ildel– che lo ritiene un “amico di vecchia data” e una “persona perbene” – per ora non è dato saperlo. Certo è che il 60enne, ritenuto dai magistrati al vertice dell’associazione a delinquere di ex poliziotti, agenti in servizio edediti alle intercettazioni illegali, accessi abusivi a pc e smartphone e la rivelazione di segreto su commissione, ha chiesto alla banda di via Pattari 6, dove hanno sede gli uffici della Equalize di cui è socio al 95%, di fare ricerche. “Ignazio La”, il nome che indica sbagliando la data di nascita.