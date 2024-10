Ilnapolista.it - Il Real gestiva bene gli infortuni con una rosa corta, oggi non riesce a gestire l’abbondanza (El Pais)

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Su Elsi commenta lo 0-4 subito dalal Bernabeu ad opera del Barcellona. Si parla di “involuzione”. “In unche è rimasto con Mbappé e senza Kroos, il crollo è stato evidente, nella ricorrente poca “intensità” e nella performance di molti nomi. Dalla difesa, scarsa e incrinata fino al per nulla intimidatoria nuova stella, non ci sono più certezze dell’infortunato Courtois, dei lampi di Vini e del sudore di Valverde“. L’involuzione del, Ancelotti da inizio anno lamenta scarsa intensità difensiva Insomma tutto quello che di buono si conosceva di questa squadra non c’è più. Al di là del record di fuorigioco, Mbappé ha un condizione fisica non ottimale. “Alla fine della sua esperienza al Parco dei Principi, aveva già dato segnali di minore freschezza e, all’Europeo, Didier Deschamps lo ha confermato.