Il Pontedera piace e tiene testa a una big. L’Entella si deve accontentare del pareggio (Di lunedì 28 ottobre 2024) Pontedera 1 ENTELLA 1 Pontedera (3-5-2): Tantalocchi; Cerretti, Espeche, Guidi (32’ st Gagliardi); Perretta, Sala, Ladinetti, Pietra (17’ st Ragatzu), Ambrosini (26’ st Pretato); Corona, Ianesi. A disp: Calvani, Vivoli, Maggini, Coviello, Benucci, Maiello. All. Menichini. ENTELLA (3-5-2): Siualys; Parodi, Tiritiello, Marconi; Tomaselli (21’ st Zappella), Corbari (21’ st Lipani), Franzoni, Di Noia (44’ st Siatounis), Di Mario; Guiu (31’ st Casarotto), Castelli (21’ st Santini). A disp: Paroni, Del Frate, Manzi, Costa, Ndrecka, Portanova. All. Gallo. Arbitro: Grasso di Ariano Irpino. Marcatori: 20’ pt Di Mario; 15’ st Corona Note: spettatori 579; ammoniti Ianesi, Tiritiello, Sala, Gagliardi; angoli 5 a 6. Pontedera - E’ punto che ne vale tre. Sport.quotidiano.net - Il Pontedera piace e tiene testa a una big. L’Entella si deve accontentare del pareggio Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024)1 ENTELLA 1(3-5-2): Tantalocchi; Cerretti, Espeche, Guidi (32’ st Gagliardi); Perretta, Sala, Ladinetti, Pietra (17’ st Ragatzu), Ambrosini (26’ st Pretato); Corona, Ianesi. A disp: Calvani, Vivoli, Maggini, Coviello, Benucci, Maiello. All. Menichini. ENTELLA (3-5-2): Siualys; Parodi, Tiritiello, Marconi; Tomaselli (21’ st Zappella), Corbari (21’ st Lipani), Franzoni, Di Noia (44’ st Siatounis), Di Mario; Guiu (31’ st Casarotto), Castelli (21’ st Santini). A disp: Paroni, Del Frate, Manzi, Costa, Ndrecka, Portanova. All. Gallo. Arbitro: Grasso di Ariano Irpino. Marcatori: 20’ pt Di Mario; 15’ st Corona Note: spettatori 579; ammoniti Ianesi, Tiritiello, Sala, Gagliardi; angoli 5 a 6.- E’ punto che ne vale tre.

Il Pontedera piace e tiene testa a una big. L’Entella si deve accontentare del pareggio

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Pontedera saluta la Coppa. Ma lo fa a testa altissima, al termine di una prestazione brillante e autorevole contro un Padova che, va ricordato, è l’unica squadra ancora imbattuta tra le 100 ... (msn.com)

Esordio con sconfitta sulla panchina del Pontedera per Leonardo Menichini ... Non ci possiamo permettere di stare a testa bassa, anzi dobbiamo avere testa alta mettersi l'elmetto ed andare ... (tuttomercatoweb.com)

Non è fortunato l'esordio sulla panchina del Pontedera per Leonardo Menichini ... Non ci possiamo permettere di stare a testa bassa, anzi dobbiamo avere testa alta mettersi l'elmetto ed andare a ... (tuttoc.com)