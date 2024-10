Il Partito liberaldemocratico giapponese perde la maggioranza assoluta (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha riconosciuto la “sfiducia e la rabbia” manifestata dagli elettori nelle elezioni legislative anticipate del 27 ottobre, ma ha escluso di dimettersi e ha annunciato “profonde riforme”. Leggi Internazionale.it - Il Partito liberaldemocratico giapponese perde la maggioranza assoluta Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il primo ministroShigeru Ishiba ha riconosciuto la “sfiducia e la rabbia” manifestata dagli elettori nelle elezioni legislative anticipate del 27 ottobre, ma ha escluso di dimettersi e ha annunciato “profonde riforme”. Leggi

