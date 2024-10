“Ho voluto essere onesta dicendo che non sentivo più quel sentimento che ci aveva unito, per lui non è stato facile accettare tutto”: Sonia Bruganelli parla della separazione da Bonol (Di lunedì 28 ottobre 2024) “Purtroppo, a 27 anni ho vissuto il dolore più grande in un momento in cui avrei dovuto vivere la gioia. La cosa più grande e bella che puoi fare per tua figlia è darle la vita, ma darle anche la salute, una vita di sorrisi, corse, pianti, e all’improvviso ti rendi conto che la vita di tua figlia sarà una vita in salita”: così Sonia Bruganelli nella puntata di sabato scorso di Ballando con Le Stelle ha parlato della figlia Silvia che è nata con una cardiopatia diagnosticata all’ottavo mese di gravidanza. “Ho fatto tutti i controlli, ma il destino ha voluto che la diagnosticassero tardi e quindi mi sono trovata ad affrontare l’ultimo mese di gravidanza e la nascita di mia figlia con la consapevolezza che si doveva operare () appena nata era un’altra bambina perché non aveva ancora subito l’intervento. Era Silvia, non aveva la manina che si muoveva male, era Silvia. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) “Purtroppo, a 27 anni ho vissuto il dolore più grande in un momento in cui avrei dovuto vivere la gioia. La cosa più grande e bella che puoi fare per tua figlia è darle la vita, ma darle anche la salute, una vita di sorrisi, corse, pianti, e all’improvviso ti rendi conto che la vita di tua figlia sarà una vita in salita”: cosìnella puntata di sabato scorso di Ballando con Le Stelle hatofiglia Silvia che è nata con una cardiopatia diagnosticata all’ottavo mese di gravidanza. “Ho fatto tutti i controlli, ma il destino hache la diagnosticassero tardi e quindi mi sono trovata ad affrontare l’ultimo mese di gravidanza e la nascita di mia figlia con la consapevolezza che si doveva operare () appena nata era un’altra bambina perché nonancora subito l’intervento. Era Silvia, nonla manina che si muoveva male, era Silvia.

“Ho voluto essere onesta dicendo che non sentivo più quel sentimento che ci aveva unito, per lui non è stato facile accettare tutto”: Sonia Bruganelli parla della separazione da Bonol

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I recenti atteggiamenti di Jessica Morlacchi hanno fatto storcere il naso a diversi inquilini della Casa del Grande Fratello, che non hanno apprezzato il comportamento avuto dalla cantante nei confronti di Giglio – per il quale ha svelato di avere ... (Isaechia.it)

Quindici anni di studi e ricerche mirate. Tanto c'è voluto per mettere in atto uno dei più clamorosi furti di vino in Francia. In Borgogna un uomo ha sottratto più di 8000 etichette per un valore che supera i 600mila euro. L’identità del ladro? Un ... (Gamberorosso.it)

Nell'ultima puntata del docu-reality, andata in onda ieri, abbiamo scoperto il destino della coppia che si era lasciata durante il falò di confronto, complice il bacio tra Alfred e la tentatrice. (msn.com)

Sonia Bruganelli, una ex di Paolo Bonolis ha fatto una rivelazione scottante in tv: avete sentito cosa ha detto da Caterina Balivo? (donnapop.it)

L’imprenditore Flavio Briatore, all’interno del programma “Questioni di Stile” condotto, su Rai2, dalla sua ex moglie Elisabetta Gregoraci, ha parlato nuovamente dell’educazione di suo figlio, che ogg ... (tecnicadellascuola.it)