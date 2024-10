Lanazione.it - Grande festa a Massa: Virginia è la millesima bambina nata nel 2024 all’ospedale Apuane

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre. L’ospedaleha superato quota mille nati. Lo ha fatto lo scorso 25 ottobre, stessa data del 2021 e in anticipo di 3 giorni rispetto al 2023. Alle 23.43 è, una bellissimadi 3 chili e 470 grammi, accolta con gioia dalla mamma Camilla e dal papà Ciro. Il traguardo è stato ovviamente accolto con entusiasmo da tutta l’equipe: ginecologi, pediatri, ostetriche, infermiere, OSS e personale di supporto. Al parto erano presenti in particolare l'ostetrica Anna Sofia Bandettini, la ginecologa Cinzia Russo e la pediatra Cinzia Ceccarelli. In controtendenza rispetto al tasso di delità nazionale, al punto nascita dell'ospedaleil numero dei parti è quindi al momento addirittura superiore a quello, già consistente, dell'anno scorso.