Quotidiano.net - Giulia Vecchio e le domande sulla vita in ‘Non so piangere a comando’

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Comincia oggi dal Teatro Filodrammatici di Milano la tournée di, in scena con lo spettacoloso. La 32enne attrice pugliese è al debutto in teatro:soarriva dopo diverse sue esperienze nel mondo delle serie televisive di qualità.ha infatti recitato in ‘Il Metodo Fenoglio’, ‘Imma Tataranni’, ‘Un Passo dal Cielo’, per citare alcuni titoli. Un’artista che fa parte anche della scena comica italiana, visto che fa parte del collettivo Contenuti Zero e in radio ha partecipato anche ai programmi con Carlo Amleto - Il gelo è sempre più blu - e a Radio2 Social Club.