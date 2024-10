Giannini all’Adnkronos | Anche Guardiola farebbe fatica alla Roma responsabilità da suddividere

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Intervenuto ai microfoni dell’Adnkronos, Giuseppeha commentato il momento difficile che sta vivendo la, reduce dnetta sconfitta contro la Fiorentina: “Quando le cose non vanno bene levanno suddivise in parti uguali, credo chegli stessi giocatori ce le abbiano. Non dico che lo spogliatoio stia remando contro Juric, ma che i giocatori, necessariamente, debbano tirar fuori qualcosa di più quando le cose non vanno bene“. Sul futuro di Ivan Juric, invece, non si sbilancia: “Non sono all’interno della società, quindi non so se la sua esperienza è al capolinea. Ma penso che sia intanto opportuno adesso parlare il meno possibile e allenarsi“. Infine,ha concluso: “Non so se sia il momento di cambiare o meno,perché i cambi sono talmente veloci e imprevedibili, come abbiamo visto con De Rossi.