Gerry Scotti controlla un gruppo che vale poco meno di 40 milioni di euro | programmi tv vini libri case e molto altro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Da “Tu si ques” a “La Ruota della Fortuna“, da “Lo Show dei Record” a “Caduta Libera“, da “Striscia la notizia” a “Io Canto Generation“. E poi ancora, pubblicità e, 68 anni compiuti lo scorso agosto, non si ferma un minuto. “Non sono il calciatore che ha guadagnato di più. Ma ho avuto la fortuna di giocare in serie A per 40 anni e da buon mediano ho i soldi sufficienti per ritenermi appagato e per non compiere nessuna scelta per soldi. A me non mi compri”, ha detto in un’intervista al settimanale “Gente“. Il sito Open gli ha fatto i conti in tasca e nell’ultimo anno Virginio, suo vero nome, con laspa ha fatturato tutta insieme 6di, ha registrato guadagni per 4,3die soprattutto ha beni consolidati (immobilizzazioni materiali e finanziarie) perdi 40di