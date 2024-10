Francesca morta a 10 anni: schiacciata dal cancello davanti alla mamma, la dinamica della tragedia (Di lunedì 28 ottobre 2024) Francesca D'Arienzo è morta a dieci anni, è rimasta schiacciata da un cancello in ferro in provincia di Avellino, in un'abitazione di campagna tra i comuni di Fontanarosa e Leggo.it - Francesca morta a 10 anni: schiacciata dal cancello davanti alla mamma, la dinamica della tragedia Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)D'Arienzo èa dieci, è rimastada unin ferro in provincia di Avellino, in un'abitazione di campagna tra i comuni di Fontanarosa e

Francesca morta a 10 anni: schiacciata dal cancello davanti alla mamma, la dinamica della tragedia

Tempo di lettura: 2 minutiUn tranquillo sabato pomeriggio che finisce in tragedia. C’è sgomento nel piccolo Comune di Fontatarosa, meno di 3000 anime, al confine con Sant’Angelo all’Esca che piange la perdita di una bambina di appena dieci ... (Anteprima24.it)

Una bara bianca piccola, troppo piccola, per credere che ne possano esistere di così ridotte dimensioni da destinare all'eterno riposo di corpicini lontani anni luce dalla morte. Fiori, tanti fiori bianchi all'altare della Cattedrale del Duomo, ... (Messinatoday.it)

Francesca D'Arienzo è morta a dieci anni, è rimasta schiacciata da un cancello in ferro in provincia di Avellino, in un'abitazione di campagna tra i comuni di Fontanarosa ... (leggo.it)

Il cancello, in pesante ferro zincato, sarebbe uscito improvvisamente dalla sua sede. Conclusi i primi accertamenti sul corpo: il decesso è avvenuto per trauma da schiacciamento ... (today.it)

Francesca D'Arienzo, una bambina di appena 10 anni, è morta schiacciata dal pesante cancello scorrevole di casa. L'incidente è avvenuto fuori dal centro abitato, lungo la strada provinciale che colleg ... (informazione.it)