Fiumicino Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate | le celebrazioni

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Il 4 novembre, in occasione della, ricorrenza simbolica di grande importanza storica per il Paese, il Comune dirende omaggio ai caduti, con la deposizionecorone di alloro presso i monumenti locali. Le cerimonie si svolgeranno alla presenzaAutorità Civili, Militari e Religiose secondo il seguente programma: Palidoro, alle 11, in Piazza Ss Filippo e Giacomo, alla presenza del Presidente del Consiglio, Roberto Severini. Maccarese, alle 11.30, in Viale di Castel San Giorgio, 302, alla presenza del vice sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati., alle 12.15, in Piazza G.B. Grassi, alla presenza del Sindaco, Mario Baccini.