Sport.quotidiano.net - Fezzanese, quarta sconfitta consecutiva. Crisi senza fine, al Luperi passa il Flaminia

(Di lunedì 28 ottobre 2024): Pucci, Selimi, Gabelli (83’ Stradini), Masi, D’Alessandro (61’ Loffredo), Cantatore (56’ Beccarelli), Galloro (70’ Salvetti), Bruccini, Cargiolli, Lunghi, Campana (66’ Scieuzo). A disp. Andreoli, Del Bello, Giampieri, Mulattieri. All. Rolla: De Fazio, Igini, Mariani, Lo Zito, Benedetti, Zanchi, Sirbu, Malaccari, Casoli (86’ Rossi), Grassi (61’ Celentano), Mattei (89’ Paun). A disp. Faralli, Massaccesi, Falli, Mazzon, Bonifazi, Alagia. All. Nofri Onofri Arbitro: Artini di Firenze (assistenti Vicari di Lucca eraro di Firenze). Marcatori: 25’ Sirbu, 85’ Celentano SARZANA -per lache perde per 2-0 con il. Si aggrava la situazione di classifica per i ragazzi di Cristiano Rolla che restano all’ultimo posto in classifica ma vedono aumentare il proprio divario dalle dirette concorrenti.