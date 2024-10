Quotidiano.net - Efficienza energetica, pochi immobili di classe A

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’ITALIA HA ancora un lungo cammino da fare sul fronte dell’degli edifici. Solo in cinque regioni italiane, infatti, e quasi tutte al Nord, il 10% o più degliattualmente in vendita appartiene allaA o a quelle superiori, quindi alla fascia più alta, in grado di utilizzare l’energia in modo ottimale e sostenibile, con conseguenti risparmi in termini economici e ambientali. In ben tredici regioni, invece, oltre la metà dello stock disponibile è inG, la meno performante dal punto di vista energetico e che generalmente comprende edifici piuttosto datati, costruiti oltre 40 anni fa e caratterizzati da una elevata dispersione termica. È la fotografia scattata da ‘are.it Insights’, proptech company del gruppo diare.