Darderi-Griekspoor oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Lucianose la vedrà contro Tallonnel primo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento indoor. Debutto molto insidioso per l’azzurro, che sfida un avversario il cui tennis si sposa molto bene con le condizioni di gioco in Francia. L’olandeseè reduce da una sconfitta prematura a Basilea, ma la settimana precedente aveva raggiunto la semifinale a Stoccolma, mentreha ottenuto una vittoria pochi giorni fa a Vienna – contro Thiem, all’ultimo torneo della carriera – per poi inchinarsi al futuro vincitore Draper. L’azzurro ha perso l’unico precedente e scenderà in campo sfavorito. SEGUI IL LIVE DIPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMIscenderanno in campo, lunedì 28 ottobre, come 1°match dalle 11:00 sul Court 2.