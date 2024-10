Piperspettacoloitaliano.it - Come finisce Sempre al tuo fianco, la spiegazione finale della fiction con Ambra Angiolini

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ildial tuo, laconal tuosi conclude con una nota di speranza. Non ci sarà un seguito per la storia di Sara e Renato. Ladi Rai 1 ci lascia con un tiepido addio e un vissuto tribolato da fattori esterni, su tutti il disastroso incendio di Stromboli. Eccoal tuo. Ladell’ultima puntataserie tv conal tuoriassunto ultima puntata Victor confessa la sua colpevolezza e decide di costituirsi. Sara e Canovi sono orgogliosi di lui e Ginevra gli promette il suo sostegno incondizionato. A Stromboli intanto si tiene l’inaugurazione dei nuovi sensori per il vulcano e Sara, approfittandopresentazione ufficiale alla Stampa, porta per la prima volta Renato nella sua isola.