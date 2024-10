Romadailynews.it - Cina: fotografo italiano ripercorre viaggio di Marco Polo attraverso l’obiettivo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nanchino, 28 ott – (Xinhua) – Per Giovanni Capriotti,noto per il suo stile documentaristico,re ildiinoffre un’opportunita’ unica di confrontarsi con le avventure del leggendario esploratore di secoli fa. Poiche’ quest’anno ricorre il 700mo anniversario della scomparsa dell’illustre, sono in corso una serie di eventi che commemoranocome pioniere dello scambio culturale tra le due nazioni. Per rendere omaggio al personaggio, Capriotti, originario di Roma, ha viaggiato sia a Venezia, sia a Suzhou nei mesi di agosto e settembre, catturando la ricchezza culturale e la vivace vita delle due citta’un obiettivo micro e sfaccettato. La sua mostra, composta da 163 fotografie, sara’ esposta a Suzhou fino a dicembre.