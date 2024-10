Cagliari, Nicola: “Conta l’atteggiamento, a Udine siamo mancati in alcuni aspetti” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il tecnico del Cagliari, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bologna. “Tre partite in una settimana presuppongono dei ragionamenti basati su quanto si è speso – ha esordito -. Quando c’è poco tempo fino all’ultimo si fanno le prove ma le decisioni definitive le prenderemo domani. Noi abbiamo delle certezze e si riparte dalla voglia di essere propositivi. A Udine abbiamo fatto una buona fase di non possesso contro una squadra competitiva che ha struttura e che ci ha messo nelle condizioni di fare una partita dispendiosa. Si riparte dalla nostre conoscenze e certezze, dalla voglia di essere sempre propositivi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il tecnico del, Davide, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bologna. “Tre partite in una settimana presuppongono dei ragionamenti basati su quanto si è speso – ha esordito -. Quando c’è poco tempo fino all’ultimo si fanno le prove ma le decisioni definitive le prenderemo domani. Noi abbiamo delle certezze e si riparte dalla voglia di essere propositivi. Aabbiamo fatto una buona fase di non possesso contro una squadra competitiva che ha struttura e che ci ha messo nelle condizioni di fare una partita dispendiosa. Si riparte dalla nostre conoscenze e certezze, dalla voglia di essere sempre propositivi.

