Box Office ITALIA | Venom: The Last Dance oltre i 3 milioni nel weekend (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il weekend i cinema in ITALIA ha vissuto il trionfo annunciato di Venom: The Last Dance, ma anche l’ottimo esordio di Parthenope, il nuovo film di Paolo Sorrentino. Nella ultima quattro giorni di cinema in ITALIA l’incasso complessivo è tornato a crescere, merito delle due nuove proposte (Venom 3 e Parthenope), capaci entrambe di contribuire a spingere il bottino totale del Box Office ITALIA a quota 8,41 milioni di euro, ben oltre il 31% rispetto allo stesso weekend nel 2023. Contrariamente a quanto accaduto nel Box Office USA (qui il nostro approfondimento), in ITALIA Venom: The Last Dance si è espresso quasi al massimo delle sue potenzialità vincendo il botteghino nazionale a mani basse. L’incasso maturato nei quattro giorni è stato, infatti, 3,19 milioni di euro, con una media per sala di poco sopra i 7800 euro. Universalmovies.it - Box Office ITALIA | Venom: The Last Dance oltre i 3 milioni nel weekend Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ili cinema inha vissuto il trionfo annunciato di: The, ma anche l’ottimo esordio di Parthenope, il nuovo film di Paolo Sorrentino. Nella ultima quattro giorni di cinema inl’incasso complessivo è tornato a crescere, merito delle due nuove proposte (3 e Parthenope), capaci entrambe di contribuire a spingere il bottino totale del Boxa quota 8,41di euro, benil 31% rispetto allo stessonel 2023. Contrariamente a quanto accaduto nel BoxUSA (qui il nostro approfondimento), in: Thesi è espresso quasi al massimo delle sue potenzialità vincendo il botteghino nazionale a mani basse. L’incasso maturato nei quattro giorni è stato, infatti, 3,19di euro, con una media per sala di poco sopra i 7800 euro.

