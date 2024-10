Borsa: l'Europa conferma il rialzo, giù il petrolio e il gas (Di lunedì 28 ottobre 2024) Le Borse europee iniziano la settimana in rialzo dopo che l'attacco, nel weekend, di Israele all'Iran ha evitato i siti petroliferi. Giù il petrolio con il wti che perde il 4,9% a 68,2 dollari e il brent che lascia il 4,6% a 72,5 dollari. Male anche il gas il cui prezzo cede il 2,8% a 42,3 euro con i rischi di approvvigionamento legati al conflitto in Medio Oriente che restano per ora contenuti. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di oltre un quarto di punto con i titoli legati a beni durevoli, finanziari e industriali che tirano i listini. Tra questi la migliore è Parigi (+1%), a seguire Madrid (+0,64%) Francoforte (+0,48%) e Milano (+0,47%) dove la maglia rosa è della Popolare di Sondrio (+1,89%) mentre sul versante opposto è Eni (-2,4%). Più indietro Londra (+0,14%). Anche i future su Wall Street sono positivi in una seduta senza grandi dati macro. Quotidiano.net - Borsa: l'Europa conferma il rialzo, giù il petrolio e il gas Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Le Borse europee iniziano la settimana indopo che l'attacco, nel weekend, di Israele all'Iran ha evitato i siti petroliferi. Giù ilcon il wti che perde il 4,9% a 68,2 dollari e il brent che lascia il 4,6% a 72,5 dollari. Male anche il gas il cui prezzo cede il 2,8% a 42,3 euro con i rischi di approvvigionamento legati al conflitto in Medio Oriente che restano per ora contenuti. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di oltre un quarto di punto con i titoli legati a beni durevoli, finanziari e industriali che tirano i listini. Tra questi la migliore è Parigi (+1%), a seguire Madrid (+0,64%) Francoforte (+0,48%) e Milano (+0,47%) dove la maglia rosa è della Popolare di Sondrio (+1,89%) mentre sul versante opposto è Eni (-2,4%). Più indietro Londra (+0,14%). Anche i future su Wall Street sono positivi in una seduta senza grandi dati macro.

Borsa: l'Europa conferma il rialzo, giù il petrolio e il gas

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 2,29% a 71,78 dollari al barile. (Quotidiano.net)

Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,27% a 71,08 dollari al barile. (Quotidiano.net)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Chiusura in rialzo marginale per le principali Borse europee, in una seduta che è stata sostenuta da alcune trimestrali confortanti, come quelle di Barclays, Renault e Unilever. (ANSA) ... (ansa.it)

Mercati azionari del Vecchio continente sempre attorno alla parità (Parigi e Francoforte +0,1%, Londra e Amsterdam piatte), mentre Milano prova a salire e con l'indice Ftse Mib registra un rialzo dell ... (msn.com)