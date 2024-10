Inter-news.it - Balzaretti: «Dal 4-4 Inter la più delusa!» Poi sottolinea un aspetto

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha detto la sua sul 4-4 trae Juventus, di ieri sera a San Siro. L’ex giocatore, oggi opinionista,pure un. TANTI ERRORI – A Dazn Federicoha commentato il pareggio pirotecnico trae Juventus ieri a San Siro. Secondo l’ex giocatore, i nerazzurri rimangono ancora favoriti per lo scudetto, a patto che non migliorino in fase difensiva. Il suo pensiero a tal proposito: «L’ne esce piùda questo 4-4 ma ancora la vedo superiore a tutte le altre, a patto che dietro ritrovi quella compattezza e quella concentrazione che quest’anno sta mancando. Perché adesso gli errori sono tanti e anche banali».