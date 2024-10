Autostrade bloccate e statali chiuse: ecco tutte le strade coinvolte dai lavori (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'Aquila - Cantieri aperti e disagi in tutta Italia, con tratte autostradali e statali chiuse per manutenzione fino a dicembre. Con la ripresa dei cantieri dopo la pausa estiva, la viabilità su Autostrade e strade statali sta subendo pesanti rallentamenti in diverse zone d’Italia. I lavori, gestiti da Anas, Strada dei Parchi e Autostrade per l’Italia (ASPI), sono in corso già dal 3 settembre e proseguiranno fino alla prossima sospensione prevista per il ponte di Ognissanti, dal 30 ottobre al 4 novembre. Sono nove i cantieri attivi sulle Autostrade, che stanno causando code e disagi agli automobilisti, soprattutto sulla A14 e sulla rete delle Autostrade A24 e A25, gestite dal gruppo Toto. Tra i punti più critici, sulla A14 Bologna-Taranto, sono attive deviazioni che prevedono l’installazione di scambi di carreggiata, con una sola corsia transitabile. Abruzzo24ore.tv - Autostrade bloccate e statali chiuse: ecco tutte le strade coinvolte dai lavori Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'Aquila - Cantieri aperti e disagi in tutta Italia, con tratte autostradali eper manutenzione fino a dicembre. Con la ripresa dei cantieri dopo la pausa estiva, la viabilità susta subendo pesanti rallentamenti in diverse zone d’Italia. I, gestiti da Anas, Strada dei Parchi eper l’Italia (ASPI), sono in corso già dal 3 settembre e proseguiranno fino alla prossima sospensione prevista per il ponte di Ognissanti, dal 30 ottobre al 4 novembre. Sono nove i cantieri attivi sulle, che stanno causando code e disagi agli automobilisti, soprattutto sulla A14 e sulla rete delleA24 e A25, gestite dal gruppo Toto. Tra i punti più critici, sulla A14 Bologna-Taranto, sono attive deviazioni che prevedono l’installazione di scambi di carreggiata, con una sola corsia transitabile.

