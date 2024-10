Thesocialpost.it - Autocarro finisce fuori strada, due morti

Ennesimo incidente mortale sulle strade italiane, con il tragico bilancio di due morti e un ferito. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di lunedì 28 ottobre sulla statale 16 tra Foggia e San Severo, in Puglia. Le tre persone coinvolte erano a bordo di un autocarro quando, nei pressi del bivio di Ripalta, per motivi ancora da chiarire, il mezzo pesante ha sbandato finendo fuori strada andando infine a sbattere contro il guardrail. Sul luogo dell'incidente è giunto il personale del 118 che non ha potuto però fare nulla per salvare la vita a due dei tre occupanti del mezzo. Al lavoro anche Vigili del fuoco e carabinieri.