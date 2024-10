Atalanta: Kossonou e Brescianini tornano ad allenarsi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Alla ripresa degli allenamenti dell’Atalanta a Zingonia in vista del turno infrasettimanale di mercoledì sera contro il Monza si sono rivisti anche Marco Brescianini e Odilon Kossounou, entrambi reduci da lesioni al bicipite femorale sinistro. Per il primo, visto che si tratta di un infortunio muscolare di secondo grado, riportato il 28 settembre a Bologna, i tempi di recupero dovrebbero essere più lunghi rispetto al nazionale ivoriano, uscito nel finale con lo Shakhtar in Champions League il 2 ottobre. I due erano in regime di lavoro individuale, dopo aver finito le terapie, fino dall’indomani del match col Celtic di mercoledì scorso. Continua il recupero anche Giorgio Scalvini, atteso al rientro a fine novembre. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Alla ripresa degli allenamenti dell’a Zingonia in vista del turno infrasettimanale di mercoledì sera contro il Monza si sono rivisti anche Marcoe Odilon Kossounou, entrambi reduci da lesioni al bicipite femorale sinistro. Per il primo, visto che si tratta di un infortunio muscolare di secondo grado, riportato il 28 settembre a Bologna, i tempi di recupero dovrebbero essere più lunghi rispetto al nazionale ivoriano, uscito nel finale con lo Shakhtar in Champions League il 2 ottobre. I due erano in regime di lavoro individuale, dopo aver finito le terapie, fino dall’indomani del match col Celtic di mercoledì scorso. Continua il recupero anche Giorgio Scalvini, atteso al rientro a fine novembre.

Atalanta: Kossonou e Brescianini tornano ad allenarsi

