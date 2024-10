Vita di coppia: ecco il segreto per vivere per sempre felici e contenti! (Di domenica 27 ottobre 2024) La Vita di coppia è un campo che sempre incuriosisce la comunità di appartenenza. Vedere due persone felicemente insieme nonostante il trascorrere del tempo ed i problemi suscita l’interesse pubblico. La domanda sorge spontanea: quale incantesimo lega i loro cuori? Non esistono coppie perfette, se non nelle favole, nei romanzi, nei film; questo è noto a tutti. Non è sufficiente piacersi reciprocamente, innamorarsi per vivere una storia d’amore solida. Il rapporto va costruito giorno per giorno, a fatica, con sforzi encomiabili da parte di entrambi i soggetti coinvolti nella relazione. Si tratta di un lavoro di squadra che prevede l’effusione della stessa energia nel mantenere accesa la fiamma, ma in maniera autonoma e spontanea. La motivazione alla base di un buon funzionamento deve essere forzatamente condivisa, ma individuale. Donnaup.it - Vita di coppia: ecco il segreto per vivere per sempre felici e contenti! Leggi tutta la notizia su Donnaup.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ladiè un campo cheincuriosisce la comunità di appartenenza. Vedere due persone felicemente insieme nonostante il trascorrere del tempo ed i problemi suscita l’interesse pubblico. La domanda sorge spontanea: quale incantesimo lega i loro cuori? Non esistono coppie perfette, se non nelle favole, nei romanzi, nei film; questo è noto a tutti. Non è sufficiente piacersi reciprocamente, innamorarsi peruna storia d’amore solida. Il rapporto va costruito giorno per giorno, a fatica, con sforzi encomiabili da parte di entrambi i soggetti coinvolti nella relazione. Si tratta di un lavoro di squadra che prevede l’effusione della stessa energia nel mantenere accesa la fiamma, ma in maniera autonoma e spontanea. La motivazione alla base di un buon funzionamento deve essere forzatamente condivisa, ma individuale.

