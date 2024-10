Video Gol Inter-Juventus 4-4, highlights e sintesi (Di domenica 27 ottobre 2024) È arrivato il momento di uno dei giorni più attesi in città, si gioca il Derby d’Italia tra Inter e Juventus a San Siro. La gara si sblocca al 14’ quando Thuram anticipa Danilo in area, che lo colpisce. Guida non ha dubbi: è rigore. Sul dischetto si presenta Zieli?ski, che batte Di Gregorio Milanotoday.it - Video Gol Inter-Juventus 4-4, highlights e sintesi Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) È arrivato il momento di uno dei giorni più attesi in città, si gioca il Derby d’Italia traa San Siro. La gara si sblocca al 14’ quando Thuram anticipa Danilo in area, che lo colpisce. Guida non ha dubbi: è rigore. Sul dischetto si presenta Zieli?ski, che batte Di Gregorio

Video Gol Inter-Juventus 4-4, highlights e sintesi - Al 53’ su calcio d’angolo arriva anche il poker dei ragazzi di Inzaghi, che sfruttano un batti e ribatti grazie a una bella conclusione di Dumfries. La Juventus riapre il match al 71’ con il ... (milanotoday.it)

Inter-Juventus 4-4 risultato: Yildiz entra dalla panchina e regala il pari a Thiago Motta - Dopo il tris, l'Inter ha diverse occasioni per segnare il quinto gol: Thuram non calcia in contropiede, Di Gregorio dice di no a conclusioni da fuori di Di Marco e Barella, De Vrij e Bisseck sfiorano ... (corriere.it)

Inter-Juventus 4-4: Yildiz, Weah e Vlahovic rispondono a Zielinski, Mkhitaryan e Dumfries. Partita spettacolo a San Siro - SERIE A - Inter-Juventus, match valido per la nona giornata del campionato ... 35'- RETEEEEEEEEE DELL'INTERRRRRRRRR, MKHITARYANNNNN! Gol fantastico dell'armeno che scambia nello stretto con Thuram e ... (eurosport.it)