Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2024 ore 15:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)DEL 27 OTTOBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA PONZANO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE, SI RACCOMANDA LA DOVUTA ATTENZIONE; TRAFFICO REGOLARE PER ILR ESTO SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; E A MORLUPO E’ IN CORSO LA 56° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA SALSICCIA: FINO ALLE 24 ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN PIAZZA DIAZ E PIAZZA NARDUCCI; SEMPRE CON RIFERIMENTO AGLI EVENTI SUL TERRITORIO, A VITERBO FINO A DOMANI 28 OTTOBRE SI SVOLGE L’INTERNATIONAL STREET FOOD, CON MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLE PRINCIPALI STRADE INTERESSATE; RESTANDO IN PROVINCIA DI VITERBO, A BORGOROSE, SEMPRE FINO A DOMANI 28 OTTOBRE VA IN SCENA L’EVENTO GASTRONOMICO “I SAPORI DEL BORGO ANTICO”: A PARTIRE DALLE 18.