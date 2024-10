Lanazione.it - Una domenica tra nicci e bruciate. Un autunno di gusto

(Di domenica 27 ottobre 2024) Unaall’insegna delle castagne a Bacchereto. Oggi c’è la "festa della castagna" organizzata dalla Polisportiva. Dalle 15 in piazza della Chiesa e piazza Verdi apertura degli stand: ci sarà lo "Spazio Bimbi" con truccabimbi, palloncini modellabili, origami e tatuaggi temporanei, poi il mercatino dell’artigianato al femminile di "Io Creo". Al museo delle antiche maioliche, attiguo alla chiesa, dalle 16 alle 19 si può visitare la mostra personale di pittura, scultura e grafica di Diana Polo, un viaggio attraverso linee, colori e emozioni che raccontano storie uniche. Negli spazi della Polisportiva la cucina proporrà tante specialità per la merenda e la cena:con ricotta,, castagnaccio e frittelle nicce e ancora fichi secchi della zona, i covaccini coi ciccioli e i piatti della tradizione come la polenta ai funghi e la minestra di pane.