Tutto il fascino dell’arciprete e del suo peso

(Di domenica 27 ottobre 2024) Crippa Diceva un regista che non c’è nulla di tanto suggestivo quanto i riti della Chiesa cattolica Domenica scorsa nel pomeriggio è stato possibile assistere – credenti o meno – alla messa pontificale per l’ingresso in Duomo del nuovo arciprete di Monza. Una figura che è sempre stata molto importante per Monza, anche se col passare degli anni indubbiamente ha perduto qualcosa del suo(fu l’arciprete a far suonare le campane delle chiese della città per spingere i Monzesi alla rivolta contro gli Austriaci e in epoca più recente fu monsignor Dino Gariboldi a far annullare – o almeno così vuole la leggenda – un concerto del diabolico Marylin Manson che doveva tenersi in città).