Thesocialpost.it - Tragico incidente: autobus precipita in un burrone, almeno 24 morti

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) ZACATECAS – Un gravestradale ha scosso lo stato centrale messicano di Zacatecas nelle prime ore di sabato, provocando la morte di24 persone. Undiretto a Ciudad Juarez èto in undopo essersi scontrato con un autoarticolato che trasportava mais. Le operazioni di recupero sono ancora in corso, mentre è stata avviata un’indagine per chiarire le responsabilità dell’accaduto. Scontro mortale lungo l’autostrada federale 45 L’è avvenuto lungo la autostrada federale 45, vicino alla caseta di Osiris-Aguascalientes, nel comune di Guadalupe. Secondo le prime ricostruzioni, un autoarticolato che trasportava mais ha perso il controllo di uno dei rimorchi, che si è staccato finendo per scontrarsi violentemente con l’