Tragica fine per un 67enne accoltellato dalla figlia con problemi psichiatrici a Latina

Un terribile episodio di violenza familiare ha segnato la comunità di Latina, dove un uomo di 67 anni, Guido Porcelli, è deceduto dopo un mese di interventi medici e sofferenza. L'accaduto, che ha lasciato profondamente scossi familiari e amici, ha portato alla fuga della figlia della vittima, una donna di 38 anni con problemi psichiatrici accertati, che ad oggi risulta irreperibile. Di seguito i dettagli di questa drammatica vicenda.

La dinamica dell'accaduto: un attacco inaspettato

La mattina del 22 settembre scorso, mentre la moglie di Guido era fuori per alcune commissioni, il dramma ha avuto luogo nell'appartamento familiare a Latina. Secondo le ricostruzioni, la figlia, in preda a un apparente stato di psicosi, ha avvicinato il padre mentre questi stava dormendo e lo ha accoltellato con un coltello da cucina.

