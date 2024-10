Tra Inter e Juve emozioni e gol nel derby d’Italia più pazzo di sempre: finisce 4-4, il Napoli ringrazia (Di domenica 27 ottobre 2024) Un primo tempo pazzesco, con il gol di Zielinski su rigore, prima dell'uno-due in 7 minuti di Vlahovic e Weah. Poi Mkhitaryan e ancora Zielinski dal dischetto con Inter e Juve che vanno al riposo sul 3-2. A inizio ripresa, Dumfries allunga ma è Yildiz che toglie le castagne dal fuoco della Juve con la doppietta del 4-4. Intanto in testa il Napoli allunga a +4. Fanpage.it - Tra Inter e Juve emozioni e gol nel derby d’Italia più pazzo di sempre: finisce 4-4, il Napoli ringrazia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Un primo tempo pazzesco, con il gol di Zielinski su rigore, prima dell'uno-due in 7 minuti di Vlahovic e Weah. Poi Mkhitaryan e ancora Zielinski dal dischetto conche vanno al riposo sul 3-2. A inizio ripresa, Dumfries allunga ma è Yildiz che toglie le castagne dal fuoco dellacon la doppietta del 4-4. Intanto in testa ilallunga a +4.

