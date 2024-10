Inter-news.it - Thiago Motta: «Abbiamo finito meglio dell’Inter! Va analizzata»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)ha parlato in conferenza stampa al termine della partita tra Inter e Juventus, che si è giocata allo stadio San Siro. Il suo commento in sala stampa. CONFERENZAPOST INTER-JUVENTUS CONFERENZAha tenuto la conferenza stampa al termine di Inter-Juventus. L’aspetto più positivo,? Ho visto le varie opinioni che esistono, oggipotuto competere contro una delle due favorite per il campionato, giocando bene a tratti e anche meno bene. Quandogiocato bene limessi pure in difficoltà. Partita che va studiata bene per capire gli alti e bassi chein campo, dobbiamo mantenere il livello per 95?. Ma nella difficoltà siamo usciti con gioco ela gara