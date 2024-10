Quotidiano.net - Sull'Amerigo Vespucci, dove per parlare bisogna 'fischiare'

(Di domenica 27 ottobre 2024) Le uniformi bianche, in riga una accanto all'altra. Una serie di fischi in un tempo che sembra essere sospeso. Tutto a bordo si ferma, immobile. I rumori lasciano spazio al silenzio. L'unico a cui è concesso '' è il mare, che accarezza lo scafo con le sue onde mentre l'equipaggio rende gli onori alle autorità che salgono o scendono dalla nave. Un momento solenne, senza tempo, che l'ha la capacità di amplificare, con le sue passerelle in legno, gli ottoni lucenti e la maestosità di alberi e vele. Il "cerimoniale" prevede numero e tipo di suoni diversi in base all'autorità . E così il "quattro alla banda" viene ordinato per gli ufficiali fino al grado di capitano di vascello, mentre i massimi onori ("otto alla banda") sono riservati alla bandiera nazionale, ai capi di Stato o ai caduti.