Sinner svela i suoi riti prima dei match ecco la sua routine

(Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannike idi un. ”Lainizia negli spogliatoi, mettendo il tape, cambiando il grip al manico della racchetta, scaldandomi. Poi se vado in bagno vuol dire che la partita la sento, ed è giusto così. Se non succede, allora gioco male o perdo. Possono sembrare sciocchezze, ma tutto quello che faccio nella mia giornata ha un senso. Anche stare attento a non mangiare o bere troppo”. In un’intervista a La Stampa, l’azzurro numero 1 del tennis dice che si rilassa ”guidando, mentre ascolto un po’ di musica. Sembra banale, ma non lo è per chi è sempre in giro per il mondo. A Monte-Carlo dopo gli allenamenti a volte mi metto al volante e faccio un giro, anche a Torino per le Atp Finals verrò in macchina”. Il 23enne racconta cosa gli piace. Come gli sci e il kart. ”Alla fine -dice- ho 23 anni.