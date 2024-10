Thesocialpost.it - Sinner rivela i suoi riti prima dei match: ecco la sua routine

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Jannik, numero uno del tennis italiano, ha condiviso alcuni dettagli sulla suapre-partita e su come affronta la competizione. “Lainizia negli spogliatoi, mettendo il tape, cambiando il grip al manico della racchetta, scaldandomi. Poi se vado in bagno vuol dire che la partita la sento, ed è giusto così. Se non succede, allora gioco male o perdo,” racconta, spiegando a La Stampa come queste abitudini, apparentemente semplici, siano invece fondamentali per il suo equilibrio mentale. “Anche stare attento a non mangiare o bere troppo” è parte di questa preparazione.Leggi anche: Moto GP: Francesco Bagnaia vince in Thailandia Per rilassarsi,trova conforto nella guida, una pausa dalla vita frenetica da atleta. “Mi rilasso guidando, mentre ascolto un po’ di musica. Sembra banale, ma non lo è per chi è sempre in giro per il mondo,” afferma.