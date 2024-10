Serie A – Inter e Juventus pareggiano ed il Napoli sale a +4 sui nerazzurri (Di domenica 27 ottobre 2024) Serie A – Incredibile Big Match: la squadra di Inzaghi nella ripresa spreca diverse occasioni per salire 5-2. Poi entra Yildiz che realizza la doppietta della rimonta. Gli altri gol: due rigori di Zielinski, Vlahovic, Weah, Mkhitaryan, e Dumfries Serie A – Pari spettacolare a San Siro tra Inter e Juventus. E’ stata una partita incredibile, rocambolesca e spettacolare quella di San Siro, con la Juventus che rimonta nel finale due gol di svantaggio. Cinque le reti nel solo nel primo tempo: al 15? sblocca Zielinski su rigore, ma Vlahovic e Weah ribaltano la partita in sei minuti. Negli ultimi dieci di frazione altro ribaltone: Mkhitaryan fa 2-2 e Zielinski segna ancora su rigore. A inizio ripresa Dumfries fa il quarto, ma Yildiz entra dalla panchina, segna due volte e chiude il match sul clamoroso 4-4. Terzotemponapoli.com - Serie A – Inter e Juventus pareggiano ed il Napoli sale a +4 sui nerazzurri Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di domenica 27 ottobre 2024)A – Incredibile Big Match: la squadra di Inzaghi nella ripresa spreca diverse occasioni per salire 5-2. Poi entra Yildiz che realizza la doppietta della rimonta. Gli altri gol: due rigori di Zielinski, Vlahovic, Weah, Mkhitaryan, e DumfriesA – Pari spettacolare a San Siro tra. E’ stata una partita incredibile, rocambolesca e spettacolare quella di San Siro, con lache rimonta nel finale due gol di svantaggio. Cinque le reti nel solo nel primo tempo: al 15? sblocca Zielinski su rigore, ma Vlahovic e Weah ribaltano la partita in sei minuti. Negli ultimi dieci di frazione altro ribaltone: Mkhitaryan fa 2-2 e Zielinski segna ancora su rigore. A inizio ripresa Dumfries fa il quarto, ma Yildiz entra dalla panchina, segna due volte e chiude il match sul clamoroso 4-4.

