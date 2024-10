Scuola precaria e personale docente: il PD analizza cause e soluzioni possibili (Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà nella giornata di domani, Lunedì 28 ottobre, preso l’Aula Consiliare della Rocca dei Rettori, un importante dibattito dal titolo ‘Scuola precaria e personale docente: cause e soluzioni possibili’. L’incontro, previsto per le ore 18:00, intende affrontare la pluriennale condizione precaria di una parte considerevole del personale docente, vittima annuale del succedersi di prove e selezioni senza un orizzonte certo e definito, puntualmente reiterate nel tempo. Una condizione che, tra l’altro, si riverbera sulla continuità didattica degli alunni e quindi sulla qualità della stessa. Una qualità che nelle aree interne e marginali è altresì minacciata da una normativa oltremodo svantaggiosa sul numero minimo nelle classi e per la costituzione dei plessi scolastici. Anteprima24.it - Scuola precaria e personale docente: il PD analizza cause e soluzioni possibili Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà nella giornata di domani, Lunedì 28 ottobre, preso l’Aula Consiliare della Rocca dei Rettori, un importante dibattito dal titolo ‘’. L’incontro, previsto per le ore 18:00, intende affrontare la pluriennale condizionedi una parte considerevole del, vittima annuale del succedersi di prove e selezioni senza un orizzonte certo e definito, puntualmente reiterate nel tempo. Una condizione che, tra l’altro, si riverbera sulla continuità didattica degli alunni e quindi sulla qualità della stessa. Una qualità che nelle aree interne e marginali è altresì minacciata da una normativa oltremodo svantaggiosa sul numero minimo nelle classi e per la costituzione dei plessi scolastici.

