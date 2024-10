Notizie.com - Sara Centelleghe, chi è Jashan Deep Badhan e perché l’avrebbe uccisa: le ipotesi

(Di domenica 27 ottobre 2024): è ancora giallo sul movente dell’omicidio della diciottenneieri a Costa Volpino. In manette il coetaneo vicino di casa., il diciannovenne fermato con l’accusa di aver accoltellato e ucciso la giovane donna, “non si capacita” di ciò che ha fatto. Ha confessato l’omicidio durante un lungo interrogatorio reso in caserma., chi èavrebbe l’ha: le(Foto social) – notizie.comIl movente che ha armato la mano del giovane di origine indiane, vicino di casa di, è ancora al vaglio di investigatori e inquirenti. Non si esclude che possa aver agito di conseguenza al rifiuto della vittima alle sue avances. In tal caso si tratterebbe a tutti gli effetti di un femminicidio. I carabinieri hanno sequestrato indumenti e lenzuola, alla ricerca di eventuali tracce.