San Tammaro avrà il suo primo polo sportivo; Scala | Sarà all’avanguardia

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSanil suodella storia. Un progetto che porta la firma dell’assessore Errico Michelee della giunta guidata dal sindaco Vincenzo D’Angelo. Sorgerà nell’ex palestra comunale, una struttura in disuso da circa 30 anni. “È un progetto che segna una svolta importante per la nostra comunità, i cittadini lo avevano chiesto, noi lo abbiamo promesso in campagna elettorale e prima della fine del nostro mandato lo consegneremo ai tammaresi”, dichiara l’assessore. La trasformazione dell’ex palestra comunale abbandonata in un nuovo e modernopermetterà di ridare vita a uno spazio inutilizzato, creando un luogo di incontro, aggregazione e sport. Ci saranno poi anche un bar.