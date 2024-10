Roma, aggredisce gli agenti durante un controllo: arrestato venditore abusivo (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ottobre 2024- È stato arrestato da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, con l’accusa di resistenza, lesioni aggravate e rifiuto di declinare le generalità, un venditore ambulante abusivo, di 32 anni , di nazionalità senegalese, sorpreso mentre era intento a svolgere l’attività illecita nella zona intorno a Fontana di Trevi. Il 32enne, fermato dagli agenti del I Gruppo Centro, durante una delle consuete operazioni eseguite a contrasto dell’abusivismo commerciale, ha reagito ai controlli con aggressività colpendo gli operanti , dopo aver inoltre tentato di impedire il sequestro della merce . Nei suoi confronti è scattato l’arresto. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024- È statoda una pattuglia della Polizia Locale diCapitale, con l’accusa di resistenza, lesioni aggravate e rifiuto di declinare le generalità, unambulante, di 32 anni , di nazionalità senegalese, sorpreso mentre era intento a svolgere l’attività illecita nella zona intorno a Fontana di Trevi. Il 32enne, fermato daglidel I Gruppo Centro,una delle consuete operazioni eseguite a contrasto dell’abusivismo commerciale, ha reagito ai controlli con aggressività colpendo gli operanti , dopo aver inoltre tentato di impedire il sequestro della merce . Nei suoi confronti è scattato l’arresto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma, venditore abusivo aggredisce gli agenti della Poliza Locale a Fontana di Trevi: arrestato - La Polizia Locale ha arrestato un venditore abusivo di 32 anni, con l’accusa di resistenza, lesioni aggravate e rifiuto di declinare le generalità. L’uomo, di nazionalità senegalese, è stato sorpreso ... (msn.com)

Roma, caso Omerovic, precipitato da una finestra durante un controllo di polizia. Il Viminale citato come responsabile civile - Il 36enne sordomuto nel 2022 si lanciò terrorizzato da una finestra della sua abitazione a Primavalle. Indagati tre poliziotti, l'assistente capo Andrea Pellegrini deve rispondere anche di tortura ... (msn.com)

Roma, tentano di aggredire gli agenti con una bottiglia: arrestati due uomini a Termini - Nel pomeriggio, la stazione Roma Termini ha ... in tensione Gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e del SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale), durante i normali controlli intorno ... (msn.com)

"Urla disumane" durante una lite in famiglia. Dodici pattuglie sul posto, aggrediti i poliziotti - Decine di volanti della polizia a Serpentara nella tarda mattinata di oggi, giovedì 24 ottobre. Un intervento cosiddetto a scudo - in quanto già in passato c'erano già stati altri interventi - consegu ... (romatoday.it)