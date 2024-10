RoFF19, Save the Children presenta Fuori dai margini con Elodie, da oggi su Discovery+ (Di domenica 27 ottobre 2024) Save the Children ha presentato all’interno della Festa del Cinema di Roma, il documentario Fuori dai margini, con la partecipazione di Elodie come madrina Save the Children ha presentato ieri all’interno della Festa del Cinema di Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, il documentario Fuori dai margini, che racconta le vite di bambine, bambini e adolescenti nelle aree svantaggiate e prive di servizi di tutta Italia, ma soprattutto mette in luce la loro voglia di costruirsi un futuro migliore. Elodie, Ambasciatrice dell’Organizzazione, è stata la madrina dell’iniziativa e protagonista del Red Carpet, assieme ai giovani che hanno preso parte al documentario e a Claudio Tesauro, Presidente dell’Organizzazione. .com - RoFF19, Save the Children presenta Fuori dai margini con Elodie, da oggi su Discovery+ Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024)thehato all’interno della Festa del Cinema di Roma, il documentariodai, con la partecipazione dicome madrinathehato ieri all’interno della Festa del Cinema di Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, il documentariodai, che racconta le vite di bambine, bambini e adolescenti nelle aree svantaggiate e prive di servizi di tutta Italia, ma soprattutto mette in luce la loro voglia di costruirsi un futuro migliore., Ambasciatrice dell’Organizzazione, è stata la madrina dell’iniziativa e protagonista del Red Carpet, assieme ai giovani che hanno preso parte al documentario e a Claudio Tesauro, Presidente dell’Organizzazione.

