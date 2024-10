Promozione girone A, settima giornata: il Cus Palermo rifila 5 gol al Terrasini, successi per Montelepre e Aspra (Di domenica 27 ottobre 2024) La settima giornata del campionato di Promozione, girone A, si apre con l’anticipo del sabato tra Cus Palermo e Renzo Lo Piccolo Terrasini. La squadra di Zappavigna vince agevolmente, 5-2 il finale. I cussini giocano un match in crescendo: dopo un primo tempo avaro di emozioni la gara diventa Palermotoday.it - Promozione girone A, settima giornata: il Cus Palermo rifila 5 gol al Terrasini, successi per Montelepre e Aspra Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ladel campionato diA, si apre con l’anticipo del sabato tra Cuse Renzo Lo Piccolo. La squadra di Zappavigna vince agevolmente, 5-2 il finale. I cussini giocano un match in crescendo: dopo un primo tempo avaro di emozioni la gara diventa

