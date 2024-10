Notizie.com - Piacenza, tredicenne caduta dal balcone: “Non si è suicidata”. Fidanzato indagato, cosa sappiamo finora

(Di domenica 27 ottobre 2024), unadaldi un palazzo.a piede libero per omicidio volontario. La città dipiange la morte di una ragazzina di tredici anni, precipitata dal balconcino condominiale del palazzo dove abitava.dal: “Non si è”.– notizie.comAl momento dellasi trovava insieme con ilquindicenne, che è stato sentito a lungo dai carabinieri nella giornata di ieri, sabato 26 ottobre e adesso èa piede libero per omicidio volontario. Ha ricevuto un avviso di garanzia in vista dell’autopsia che sarà conferito domani, lunedì 28 ottobre, dalla Procura dei Minori di Bologna. La ragazzina è morta dopo unadi otto metri che non le ha lasciato scampo.