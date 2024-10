Ilgiorno.it - Peschiera, Microsoft all’ex Postalmarket: il nuovo data center 100% green porterà in città 11 milioni di euro

(Di domenica 27 ottobre 2024)Boromeo (Milano) – Una sala gremita di cittadini alla presentazione del progetto di riqualificazione dell’ex, un’area di 80mila metri quadrati da decenni in completo degrado acquistata daper realizzare un, il secondo sul territorio dopo quello di Settala. Dopo un percorso durato anni che ha attraversato 3 Amministrazioni, la struttura ha recentemente incassato l’approvazione del piano attuativo da parte della Giunta. Il progetto si concentrerà sul 40% dell’intera superficie per ridurre al minimo il consumo disuolo e permettere la reinfiltrazione dell’acqua piovana, mentre sono già stati avviati i lavori per la messa in sicurezza e la bonifica del comparto. Secondo il cronoprogramma, i lavori di costruzione inizieranno nel 2025 per terminare nel 2027.