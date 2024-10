Orizzonti Liberali, il nuovo soggetto politico guidato da Luigi Marattin a trazione veronese (Di domenica 27 ottobre 2024) Si è svolta sabato la prima assemblea di Orizzonti Liberali, un soggetto politico che si propone di essere al servizio di «un grande progetto di creazione di un nuovo partito liberal democratico». Eletto presidente l’onorevole Luigi Marattin, fuoriuscito da Italia Viva in contrasto con quello che Veronasera.it - Orizzonti Liberali, il nuovo soggetto politico guidato da Luigi Marattin a trazione veronese Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Si è svolta sabato la prima assemblea di, unche si propone di essere al servizio di «un grande progetto di creazione di unpartito liberal democratico». Eletto presidente l’onorevole Luigi Marattin, fuoriuscito da Italia Viva in contrasto con quello che

Orizzonti Liberali, Fatighenti: “La domanda di un progetto libdem e riformatore è forte. Cerchiamo una sintesi equilibrata tra esigenze diverse” - Prima l’avventura con Italia Viva come membro della cabina di regia regionale del partito in Toscana, poi la delusione e infine l’addio. Pamela Fatighenti, 43 anni, il 10 settembre lascia IV e aderisc ... (ilriformista.it)

Orizzonti Liberali, Saladino: “Basta con divisioni e liti. Gli elettori chiedono un polo lidebm unito” - Un nuovo progetto libdem è la risposta per chi crede in un libero mercato, in un'Italia che premi il merito e che attragga i giovani. Per questo Massimiliano Saladino, 34 anni, rivendica di aver sposa ... (ilriformista.it)