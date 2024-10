Noury (Amnesty): “Dl Sicurezza? Attacco ai diritti fondamentali” (Di domenica 27 ottobre 2024) “DL 1660? Dopo la sua eventuale approvazione tutta una serie di azioni del tutto legittime per il diritto internazionale nel nostro paese saranno criminalizzate. Questo è un Attacco al diritto di protesta pacifico, a chi rivendica diritti fondamentali e che per reclamarli sceglie forme di lotta prive di violenza”. Così Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia, a margine del 10° memorial in ricordo di Stefano Cucchi ‘Marcia per l’umanità’ a Roma, in merito al cosiddetto Dl Sicurezza, al vaglio del Parlamento, che punisce penalmente i blocchi stradali e le proteste contro le grandi opere pubbliche. “È un disegno di legge che coloro che ci hanno sempre accusato di essere dalla parte dei diritti, e dunque buonisti, hanno utilizzato per sfogare tutto il loro cattivismo. Lapresse.it - Noury (Amnesty): “Dl Sicurezza? Attacco ai diritti fondamentali” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “DL 1660? Dopo la sua eventuale approvazione tutta una serie di azioni del tutto legittime per il diritto internazionale nel nostro paese saranno criminalizzate. Questo è unal diritto di protesta pacifico, a chi rivendicae che per reclamarli sceglie forme di lotta prive di violenza”. Così Riccardo, portavoce diItalia, a margine del 10° memorial in ricordo di Stefano Cucchi ‘Marcia per l’umanità’ a Roma, in merito al cosiddetto Dl, al vaglio del Parlamento, che punisce penalmente i blocchi stradali e le proteste contro le grandi opere pubbliche. “È un disegno di legge che coloro che ci hanno sempre accusato di essere dalla parte dei, e dunque buonisti, hanno utilizzato per sfogare tutto il loro cattivismo.

