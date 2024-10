Liberoquotidiano.it - Mo: Israele, 2 feriti a Acri per l'impatto di un drone

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tel Aviv, 27 ott. (Adnkronos) - Almeno due persone sono rimaste ferite ad est di, nella Galilea occidentale, a seguito dell'al suolo di unnella zona industriale di Bar Lev. Lo riferisce il Times of Israel citando fonti mediche chiamate ad intervenire sul posto. Poco prima le sirene avevano lanciato l'allarme per il possibile arrivo di un, ma non in modo specifico per la zona industriale, precisa il sito.