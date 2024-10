Migranti: Salvini posta notizia stupro a Bolzano, 'per giudice 'risorsa' straniera da tenere?' (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Vediamo se ci sarà anche in questo caso un giudice che ci obbligherà a tenere in Italia pure questa preziosa “risorsa” straniera". Lo scrive sui social Matteo Salvini, postando la notizia di una 14enne stuprata a una fermata del bus a Bolzano, un caso che ha portato all'arresto un 40enni di origini pachistane. "MENO CINQUANTAQUATTRO ALLA SENTENZA - scrive poi a caratteri cubitali il leader della Lega richiamando il processo Open Arms -: CONDANNATO O ASSOLTO PER AVER FERMATO L'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA?". #20dicembre Liberoquotidiano.it - Migranti: Salvini posta notizia stupro a Bolzano, 'per giudice 'risorsa' straniera da tenere?' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Vediamo se ci sarà anche in questo caso unche ci obbligherà ain Italia pure questa preziosa “". Lo scrive sui social Matteondo ladi una 14enne stuprata a una fermata del bus a, un caso che ha portato all'arresto un 40enni di origini pachistane. "MENO CINQUANTAQUATTRO ALLA SENTENZA - scrive poi a caratteri cubitali il leader della Lega richiamando il processo Open Arms -: CONDANNATO O ASSOLTO PER AVER FERMATO L'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA?". #20dicembre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti: Salvini posta notizia stupro a Bolzano, ‘per giudice ‘risorsa’ straniera da tenere?’ - Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Vediamo se ci sarà anche in questo caso un giudice che ci obbligherà a tenere in Italia pure questa preziosa “risorsa” straniera…”. Lo scrive sui social Matteo Salvini, po ... (ilsannioquotidiano.it)

Immigrazione, conflitti tra politica e magistratura, ingiusto processo a Salvini, dove lo Stato giudica se stesso - Immigrazione, conflitti tra politica e magistratura, e l'ingiusto processo a Salvini, dove lo Stato giudica se stesso ... (blitzquotidiano.it)

Migranti, Meloni posta mail del giudice che la attacca: "Più pericolosa di Berlusconi" - Migranti, Meloni posta mail del giudice che la attacca: 'Più pericolosa di Berlusconi' 20 ottobre 2024 “Meloni oggi è un pericolo più forte di Berlusconi. Dobbiamo porre rimedio”. Sono le parole del g ... (informazione.it)

Salvini sul migrante ucciso: "Non ci mancherà". Diego Bianchi: "Non è un hater qualunque, è un Ministro" - "Con tutto il rispetto, non ci mancherà". E' il lancio di un post di Matteo Salvini, a commento di un fatto di cronaca avvenuto nei giorni scorsi: un poliziotto ha sparato e ucciso un giovane migrante ... (repubblica.it)