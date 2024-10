M O Khamenei | malvagità Israele né ingigantita né sminuita

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Milano, 27 ott. (askanews) – “Ladel regime sionista di due notti fa non deve essere néné. L’errore di calcolo del regime sionista deve essere annullato”. Lo ha scritto su X Ali, guida suprema dell’Iran, commentando l’attacco disull’Iran di ieri notte, in risposta ai bombardamenti del primo ottobre. “Dovrebbero comprendere la forza, la volontà e l’iniziativa della nazione iraniana e dei giovani del Paese”, ha aggiuntoriferendosi a Tel Aviv. Secondo il leader storico iraniano, “dovrebbe essere fatto ciò che è meglio per questa nazione e per il Paese”, ha chiosato. L'articolo M.O.,nénéproviene da Ildenaro.it.